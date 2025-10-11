Village des sciences à l’IUT de l’Indre Châteauroux

Village des sciences à l’IUT de l’Indre Châteauroux samedi 11 octobre 2025.

Village des sciences à l’IUT de l’Indre

2 Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Lieu de rendez-vous des curieux des sciences, l’IUT ouvre à nouveau ses portes et réunit les acteurs de la culture scientifique de l’Indre.

Entrée gratuite, animations pour petits et grands.

Des animations ludiques et variées, dont certaines concoctées par les étudiants et enseignants du département Génie Électrique et Informatique Industrielle, seront disponibles toute la journée à l’IUT de l’Indre atelier objets connectés, simulation de conduite, programmation informatique, robotique, chimie, escape game… .

2 Avenue François Mitterrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 25 50

English :

A meeting place for the scientifically curious, the IUT is once again opening its doors and bringing together all those involved in scientific culture in the Indre region.

German :

Als Treffpunkt für alle, die neugierig auf Wissenschaft sind, öffnet das IUT erneut seine Türen und bringt die Akteure der Wissenschaftskultur des Departements Indre zusammen.

Italiano :

Luogo di incontro per i curiosi della scienza, lo IUT apre nuovamente le sue porte e riunisce gli attori della cultura scientifica della regione dell’Indre.

Espanol :

Lugar de encuentro para los curiosos de la ciencia, el IUT abre de nuevo sus puertas y reúne a los agentes de la cultura científica de la región de Indre.

L’événement Village des sciences à l’IUT de l’Indre Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme