Village des Sciences d’Auxerre INSPE Auxerre

Village des Sciences d’Auxerre

INSPE 24 Rue des Moreaux Auxerre Yonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-10

Thème 2025 Intelligence(s)

Associations, université, établissements scolaires vous parleront astronomie, environnement, santé, biologie…

Venez observer, découvrir, expérimenter et comprendre.

Tout le programme sur

https://www.fetedelascience.fr .

INSPE 24 Rue des Moreaux Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

