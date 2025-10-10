Village des Sciences d’Auxerre INSPE Auxerre
Village des Sciences d’Auxerre INSPE Auxerre vendredi 10 octobre 2025.
Village des Sciences d’Auxerre
INSPE 24 Rue des Moreaux Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Thème 2025 Intelligence(s)
Associations, université, établissements scolaires vous parleront astronomie, environnement, santé, biologie…
Venez observer, découvrir, expérimenter et comprendre.
Tout le programme sur
https://www.fetedelascience.fr .
INSPE 24 Rue des Moreaux Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com
English : Village des Sciences d’Auxerre
German : Village des Sciences d’Auxerre
Italiano :
Espanol :
L’événement Village des Sciences d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2025-10-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)