Informations pratiques

Châteauroux

Village des Sciences de Châteauroux

2 Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Préparez vos papilles et vos méninges ! Le 10 octobre, l’IUT de Châteauroux se transforme en laboratoire à ciel ouvert. Autour du thème « Saveurs savantes », venez tester, manipuler et relever des défis en famille. Robots, chimie des arômes et karts électriques : une journée festive !

Avez-vous déjà imaginé cuisiner avec un robot, défier vos sens pour identifier une odeur mystère, ou percer les secrets chimiques cachés dans votre assiette ? Le Village des Sciences de Châteauroux vous invite à vivre ces expériences captivantes et bien d’autres. Chercheurs, enseignants et passionnés vous ouvrent les portes d’un univers ludique où apprendre se fait en s’amusant.

Venez explorer la chimie des arômes, participer à des défis « Nutri’sciences », ou tester un escape game scientifique palpitant. Les plus technophiles pourront s’initier au pilotage de karts électriques et de drones, ou découvrir les jumeaux numériques. Et pour couronner la journée, munissez-vous de votre smartphone et participez au grand quiz culinaire interactif en amphithéâtre pour tester vos connaissances ! .

2 Avenue François Mitterrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 15 64 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get your taste buds and your brains ready! On October 10, the Châteauroux IUT will be transformed into an open-air laboratory. Centered around the theme “Scientific Flavors,” come test, experiment, and take on challenges with your family. Robots, the chemistry of flavors, and electric go-karts: it’s

L’événement Village des Sciences de Châteauroux Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Châteauroux Berry Tourisme