Village des sciences de Cherbourg-en-Cotentin Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin
vendredi 2 octobre 2026 · Espace René Le Bas · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Village des sciences de Cherbourg-en-Cotentin
Espace René Le Bas 61 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
À l’occasion de la Fête de la Science, le Village des sciences de Cherbourg-en-Cotentin revient du 2 au 4 octobre 2026 à L’Autre Lieu. Chercheurs, associations, entreprises et acteurs scientifiques du territoire invitent petits et grands à découvrir la science autrement. Entièrement gratuit et accessible à tous, cet événement est coordonné par l’association Terminus des sciences, en collaboration avec Le Dôme, avec le soutien de la Communauté d’agglomération du Cotentin et de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin. .
Espace René Le Bas 61 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 35 28 70 25 contact@terminusdessciences.fr
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English : Village des sciences de Cherbourg-en-Cotentin
L’événement Village des sciences de Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin
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