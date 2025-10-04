Village des sciences de Laval Le Quarante Laval

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval Mayenne

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Rendez-vous incontournable de la fête de la science, le Village des Sciences de Laval pose ses valises au Quarante pour une édition placée éclairante ! À travers des jeux, des expériences, des observations et des animations inédites, plongez dans l’univers passionnant des sciences.

Sous la forme d’un parcours, vous y découvrirez des stands portant sur des thèmes variés et toujours abordés par le jeu et l’expérience ! C’est aussi l’occasion de rencontrer des professionnel·le·s et des passionné·e·s des sciences.

Expérimentations, observations, animations, échanges, c’est le week-end à ne pas manquer pour s’amuser et s’initier aux sciences en famille, en solo ou entre ami·e·s.

> Rendez-vous les 4 et 5 octobre 2025 au Quarante

Au programme, un parcours de 20 stands animés par Mathématiques Citoyennes, les bibliothèques de Laval, MEKA, ESTACARS, le Créalab, Aventure Spéléologie Développement 53, l’ESIEA Laval, les Arts et Métiers Institut de Laval, Pégase, WAVE, Zéro Déchet en Mayenne, la Ligue de l’enseignement FAL 53, l’ESO, le Musée des sciences de Laval, la Micro-Folie de Laval Agglomération, ESTACA’Lab, Les Petits Débrouillards antenne Mayenne, l’IUT de Laval, la Cité du Lait et le ZOOM.

Pour faciliter et optimiser votre visite pendant le week-end, des parcours adaptés à différentes tranches d’âges vous sont proposés.

Place aux animations !

En parallèle du parcours, de nombreuses animations ont lieu tout au long du week-end pour vivre des expériences insolites, collaboratives et conviviales !

Spectacle Souvent quand j’y pense du Conservatoire à rayonnement départemental samedi 4 et dimanche 5 octobre à 16h, tout public dès 12 ans, auditorium du Quarante

– L’ultime quiz scientifique, animé par le ZOOM samedi 4 octobre à 14h30 et 17h + dimanche 5 octobre à 11h et 15h30, tout public, place du village du Quarante

– Le Pictionnary des chercheur·euse·s samedi 4 octobre à 15h30, tout public, place du village du Quarante

– Dans la valise d’un·e scientifique dimanche 5 octobre à 14h30, tout public, place du village du Quarante

– La fresque XXL en LEGO, animée par G la brique en continu tout le week-end, tout public, place du village du Quarante

– L’anecdote au bout du fil en continu tout le week-end, tout public, place du village du Quarante

– La boîte aux lettres du Village en continu tout le week-end, place du village du Quarante

Pour agrémenter votre visite, retrouvez les délicieuses galettes de Maison Blé Noir sur le parvis du Quarante !

> Consulter le programme

Le programme du Village des sciences de Laval est disponible en ligne, mais aussi à l’accueil du ZOOM et auprès des structures culturelles du département https://www.calameo.com/read/0077354181c1967d9c026 .

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

English :

A not-to-be-missed event during the Fête de la Science, the Village des Sciences de Laval is back at Le Quarante for another enlightening edition! Through games, experiments, observations and original activities, immerse yourself in the fascinating world of science.

German :

Das Village des Sciences de Laval, ein unumgänglicher Termin des Wissenschaftsfestes, schlägt seine Zelte im Quarante auf, um eine erleuchtende Ausgabe zu präsentieren! Mit Spielen, Experimenten, Beobachtungen und neuen Animationen können Sie in die spannende Welt der Wissenschaft eintauchen.

Italiano :

Evento imperdibile della Festa della Scienza, il Villaggio delle Scienze di Laval si è insediato a Le Quarante per una nuova ed entusiasmante edizione! Attraverso giochi, esperimenti, osservazioni e attività originali, immergetevi nell’emozionante mondo della scienza.

Espanol :

Cita ineludible de la Fiesta de la Ciencia, el Village des Sciences de Laval se instala en Le Quarante para una nueva y apasionante edición A través de juegos, experimentos, observaciones y actividades originales, sumérjase en el apasionante mundo de la ciencia.

