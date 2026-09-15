Village des sciences de Laval Le Quarante Laval

Informations pratiques

Laval

Village des sciences de Laval

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Et si on pimentait un peu les sciences ? Rendez-vous devenu incontournable, le Village des sciences de Laval ouvre ses portes au Quarante pour une édition placée sous le thème de l’alimentation, des saveurs et du goût (… mais pas que)

Le programme du Village des sciences de Laval est disponible en ligne (https://www.calameo.com/read/007735418d8a77640ce5c), ainsi qu’au format papier à l’accueil du ZOOM et auprès des structures culturelles du département.

Découvrez le parcours de 22 stands remplis d’expériences, animées par ASTRAL, Synergies 53, la Micro-Folie de Laval Agglo, Zéro Déchet en Mayenne, le Service prévention des déchets de Laval Agglo, Aventure Spéléologie Développement 53, MEKA, l’ESIEA Laval, Pégase, ESTACARS, les Arts et Métiers – Institut de Laval, le ZOOM, le laboratoire BiOSSE – Le Mans Université, le CréaLab, le Collège Jacques Monod de Laval, la Cité du Lait, Mathématiques Citoyennes, l’ESTACA’Lab, iDrogen et l’IUT de Laval.

Pour faciliter et optimiser votre visite pendant le week-end, des parcours adaptés à différentes tranches d’âge vous sont proposés.

Rendez-vous sur la place du village au cœur du Quarante pour vivre davantage d’expériences insolites, collaboratives et conviviales.

> Le grand quiz, animé par le ZOOM : samedi 10 octobre à 17h + dimanche 11 octobre à 11h et 16h30.

> Le Pictionnary des scientifiques, animé par le ZOOM avec deux doctorant·e·s : samedi 10 octobre à 15h30.

> Dans la valise d’un·e scientifique, animée par le ZOOM avec deux doctorant·e·s : dimanche 11 octobre à 15h30.

> La foire aux questions insolites avec deux doctorant·e·s : samedi 10 octobre à 16h et dimanche 11 octobre à 15h.

> La fresque XXL en LEGO, animée par G la brique : en continu tout le week-end.

> L’anecdote au bout du fil : en continu tout le week-end.

> La boîte aux lettres du Village : en continu tout le week-end.

Pour agrémenter votre visite, retrouvez les délicieuses galettes de Maison Blé Noir sur le parvis du Quarante. .

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

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English :

How about spicing up science a little? Now a must-attend event, the Laval Science Village is opening its doors at Le Quarante for an edition centered on food, flavors, and taste (…but that’s not all)

L’événement Village des sciences de Laval Laval a été mis à jour le 2026-09-09 par LAVAL TOURISME