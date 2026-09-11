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Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins Place Sokoburu Hendaye

samedi 10 octobre 2026 · Place Sokoburu · Hendaye

Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins Place Sokoburu Hendaye

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:45:00
Lieu
Place Sokoburu
Adresse
Boulevard de la Mer
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:45:00
fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Pour les adultes et jeunes (+7 ans) qui aiment les défis et les jeux.

Embarquez en mer à bord d’un bateau avec des chercheurs, pour partir à la découverte des prédateurs supérieurs cétacés, requins et oiseaux marins.
Des défis et des énigmes vous conduiront à l’épreuve finale.

Trouverez-vous la solution, dans le temps imparti, qui vous permettra de descendre du bateau ?   .

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34 

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English :

L’événement Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins Hendaye a été mis à jour le 2026-08-25 par Hendaye Tourisme & Commerce

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