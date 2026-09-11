Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins Place Sokoburu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:45:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Pour les adultes et jeunes (+7 ans) qui aiment les défis et les jeux.

Embarquez en mer à bord d’un bateau avec des chercheurs, pour partir à la découverte des prédateurs supérieurs cétacés, requins et oiseaux marins.

Des défis et des énigmes vous conduiront à l’épreuve finale.

Trouverez-vous la solution, dans le temps imparti, qui vous permettra de descendre du bateau ? .

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English :

L’événement Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins Hendaye a été mis à jour le 2026-08-25 par Hendaye Tourisme & Commerce