Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins Place Sokoburu Hendaye
samedi 10 octobre 2026 · Place Sokoburu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins
Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:45:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Pour les adultes et jeunes (+7 ans) qui aiment les défis et les jeux.
Embarquez en mer à bord d’un bateau avec des chercheurs, pour partir à la découverte des prédateurs supérieurs cétacés, requins et oiseaux marins.
Des défis et des énigmes vous conduiront à l’épreuve finale.
Trouverez-vous la solution, dans le temps imparti, qui vous permettra de descendre du bateau ? .
Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English :
L’événement Village des Sciences Escape game Missions prédateurs marins Hendaye a été mis à jour le 2026-08-25 par Hendaye Tourisme & Commerce
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