Village des Sciences Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement

Village des Sciences Esplanade Bargemon Marseille 2e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Village des Sciences

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025 de 10h à 19h. Esplanade Bargemon Derrière l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

Date(s) :

2025-10-10

(Re)Découvrez les sciences sous toutes ses formes lors d’un évènement festif et ouvert à toutes et tous.

Lors du rendez-vous annuel de la Fête de la Science, les acteurs du monde scientifique se sont mobilisés pour vous offrir des évènements sous des formats variés vous permettant de vous émerveiller à travers les sciences de tous les domaines !



Partez à la découverte des sciences, entre déambulations entre ateliers et expérimentations de diverses thématiques, visites insolites, spectacles mêlant art et science, rencontre-débat pour échanger avec des scientifiques passionnés. A noter que certains ateliers nécessitent une inscription préalable.











Contrôle du vide et de la lumière, avec l’Institut Fresnel

Samedi 10h 18h, dimanche 10h 17h sur inscription

Evaporation thermique sous vide de matériaux

Tout public à partir de 11 ans











– Observer l’infiniment petit

Comment observer et caractériser des êtres-vivants infiniment petits grâce à des approches

microscopiques, hydrodynamiques et mécaniques

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Lieu Espace Villeneuve Bargemon 6 Rue de la Guirlande 13002

Avec le Laboratoire Adhésion et Inflammation











– 1001 Fresques pavillon Puget Espace Bargemon

Le 4 octobre , sur inscription

Venez participer aux 1001 Fresques, un événement d’ampleur de sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociaux à Marseille.

Cette animation appartient à l’événement: Fresque de l’Économie circulaire

Cet événement aura lieu à l’Espace Bargemon et dans plusieurs autres lieux dans tout le département le samedi 4 octobre et dimanche 5 octobre.











– Partons à la découverte de nos cellules à tâtons!

Samedi de 10h à 18h place Daviel

Venez découvrir l’outil que nous utilisons pour imager et sonder les propriétés des plus petites entités du vivant.

Tout public à partir de 6 ans, réservation conseillée

Atelier adapté aux personnes malvoyantes

Avec Dynamo











– A la découverte du monde des champignons, et de leurs applications

L’humanité est confrontée à de multiples problèmes environnementaux et de santé, et les champignons vont être nos alliés pour les résoudre.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Tout public à partir de 6 ans

Avec BBF Inrae











– La CLI de Cadarache Au cœur des intelligences du nucléaire

Samedi et dimanche de 10h à 17h

La CLI de Cadarache vous invite à un voyage ludique et éducatif au cœur des sciences et des technologies du nucléaire.

Tout public à partir de 6 ans

Avec le Comité Local d’Information de Cadarache









– Terra-Ocean IE

Le projet aborde la création d’environnements immersifs pour explorer l’intelligence des écosystèmes et la biodiversité dans la coexistence terrestre.

Vendredi 10 octobre de 12h à 13h30

A partir de 15 ans

Avec la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme









– Formation à l’observation de la flore via les sciences participatives

Découvrez une nouvelle manière d’observer la nature tout en aidant les scientifiques à lutter contre le réchauffement climatique

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Réservation obligatoire

Avec l’Observatoire des Saisons de Provence









Et bien d’autres encore. Le programme est publié en ligne. .

Esplanade Bargemon Derrière l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

(Re)Discover science in all its forms at a festive event open to all.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die Wissenschaft in all ihren Formen bei einer festlichen Veranstaltung, die für alle offen ist.

Italiano :

(Ri)Scoprite la scienza in tutte le sue forme in un evento festoso aperto a tutti.

Espanol :

(Re)descubra la ciencia en todas sus formas en un acto festivo abierto a todos.

L’événement Village des Sciences Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille