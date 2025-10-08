Village des Sciences Pradines

Village des Sciences Pradines mercredi 8 octobre 2025.

Village des Sciences

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-08 2025-10-09

Curieux de nature, amateurs d’expériences étonnantes ou passionnés de découvertes, La Fête de la Science vous invite à plonger au cœur des sciences à travers des événements ludiques et interactifs dans tout le département du Lot du 3 au 13 octobre

Curieux de nature, amateurs d’expériences étonnantes ou passionnés de découvertes, La Fête de la Science vous invite à plonger au cœur des sciences à travers des événements ludiques et interactifs dans tout le département du Lot du 3 au 13 octobre. Vivez une aventure fascinante où petits et grands pourront explorer les mystères de l’univers, percer les secrets des technologies de demain ou encore comprendre les enjeux environnementaux d’aujourd’hui. Moment phare de la Fête de la Science le Village des Sciences ! .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

Whether you?re curious by nature, a fan of astonishing experiments or passionate about discovery, La Fête de la Science invites you to plunge into the heart of science through fun and interactive events throughout the Lot department from October 3 to 13

German :

Die Fête de la Science (Fest der Wissenschaft) lädt Sie vom 3. bis 13. Oktober im gesamten Departement Lot dazu ein, mit spielerischen und interaktiven Veranstaltungen in das Herz der Wissenschaft einzutauchen

Italiano :

La Fête de la Science vi invita a immergervi nel cuore della scienza attraverso eventi divertenti e interattivi in tutto il dipartimento Lot dal 3 al 13 ottobre. Che siate curiosi della natura, interessati a esperimenti sorprendenti o appassionati di scoperte, la Fête de la Science vi invita a immergervi nel cuore della scienza attraverso eventi divertenti e interattivi in tutto il dipartimento Lot dal 3 al 13 ottobre

Espanol :

La Fiesta de la Ciencia le invita a adentrarse en el corazón de la ciencia a través de actos lúdicos e interactivos en todo el departamento de Lot del 3 al 13 de octubre. Tanto si siente curiosidad por la naturaleza como si le interesan los experimentos asombrosos o le apasionan los descubrimientos, la Fiesta de la Ciencia le invita a adentrarse en el corazón de la ciencia a través de actos lúdicos e interactivos en todo el departamento de Lot del 3 al 13 de octubre

L’événement Village des Sciences Pradines a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Cahors Vallée du Lot