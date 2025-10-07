Village des sciences Saint-Lô
Village des sciences Saint-Lô mardi 7 octobre 2025.
Village des sciences
Rue Lycette Darsonval Saint-Lô Manche
Rendez-vous au Pôle Agglo21 pour découvrir le Village des Sciences de Saint-Lô organisé avec de nombreux partenaires.
Les familles et les individuels sont attendus dès le mardi 7 octobre à 18h avec le spectacle « Lex Machina, le procès d’une intelligence artificielle » et le mercredi 8 octobre de 10h à 17h.
L’événement transforme la science en véritable aventure collective expériences à manipuler, ateliers interactifs, spectacles scientifiques, débats ouverts et rencontres avec des professionnels du monde scientifique. .
