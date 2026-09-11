Village des sciences Saint-Lô

Informations pratiques

Saint-Lô

Village des sciences

Rue Lycette Darsonval Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-07

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-07

Rendez-vous au Pôle Agglo21 pour découvrir le Village des Sciences de Saint-Lô organisé avec de nombreux partenaires.

Les familles et les individuels sont attendus dès le mercredi 7 octobre jusqu’au 10 octobre

L’événement transforme la science en véritable aventure collective : expériences à manipuler, ateliers interactifs, spectacles scientifiques, ciné-rencontre, débats ouverts et rencontres avec des professionnels du monde scientifique.

Programme :

Atelier

LES ARÔMES DE L’I.A : QUAND LES DONNÉES RÉVÈLENT LEURS SAVEURS

Manipulez votre image, défiez la détection faciale et venez goûter à la puissance cachée des algorithmes lors d’un atelier interactif.

Mercredi 7 octobre, de 13h30 à 17h30.

Atelier

TRÉSORS SUCRÉS DE NOS CAMPAGNES : LA VIE DE LA RUCHE

Plongez dans le monde fascinant des pollinisateurs ! Découvrez l’organisation ultra-précise de la ruche et les secrets de la fabrication du miel.

Mercredi 7 octobre, de 13h30 à 17h30.

SPECTACLE

SINON, ON TE MANGE !

Une comédie théâtrale pour toute la famille ! Suivez les mésaventures d’ogres gourmands confrontés aux secrets de la digestion des légumes.

Mercredi 7 octobre à 15h. Durée : 1h.

Inscription obligatoire.

Evènement

LES MUTATIONS DE NOS ASSIETTES A L’ERE DU NUMERIQUE

Pascale Ezan, Ambassadrice de la Fête de la Science 2026 en Normandie, bouscule le marketing pour nous faire aimer les brocolis!

Mercredi 7 octobre à 18h. Durée : 1h30. Médiathèque La source, Saint-Lô.

Inscription obligatoire.

Atelier

LES GOÛTS ET LES COULEURS… ÇA SE DISCUTE ?

Venez tester vos sens et piéger votre cerveau lors d’une dégustation insolite qui va bousculer vos certitudes et vos habitudes alimentaires.

Mercredi 7 octobre à 10h et 15h. Durée : 1h30 – Médiathèque municipale, Condé-sur-Vire.

Inscription obligatoire.

Ciné-Rencontres

OBJECTIF : 10 FUSÉES

Dix défis, dix départements, dix sports : découvrez le pari fou d’un éco-aventurier parti à la rencontre d’une agriculture d’avenir.

Jeudi 8 octobre à 20h – Médiathèque municipale, Agneaux.

Inscription obligatoire.

Rencontres

ÉOLIENNES EN MER : SIMPLES INFRASTRUCTURES OU NOUVEAUX RÉCIFS DE BIODIVERSITÉ ?

Découvrez ce qui se cache sous la mer, quand les installations en mer deviennent de nouveaux habitats pour la biodiversité marine.

Samedi 10 octobre à 11h. Durée : 1h15 – Médiathèque La Source, Saint-Lô.

Inscription conseillée. .

Rue Lycette Darsonval Saint-Lô 50000 Manche Normandie

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English : Village des sciences

L’événement Village des sciences Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô