Village des sciences Saint-Lô
mercredi 7 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Village des sciences
Rue Lycette Darsonval Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-07
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-07
Rendez-vous au Pôle Agglo21 pour découvrir le Village des Sciences de Saint-Lô organisé avec de nombreux partenaires.
Les familles et les individuels sont attendus dès le mercredi 7 octobre jusqu’au 10 octobre
L’événement transforme la science en véritable aventure collective : expériences à manipuler, ateliers interactifs, spectacles scientifiques, ciné-rencontre, débats ouverts et rencontres avec des professionnels du monde scientifique.
Programme :
Atelier
LES ARÔMES DE L’I.A : QUAND LES DONNÉES RÉVÈLENT LEURS SAVEURS
Manipulez votre image, défiez la détection faciale et venez goûter à la puissance cachée des algorithmes lors d’un atelier interactif.
Mercredi 7 octobre, de 13h30 à 17h30.
Atelier
TRÉSORS SUCRÉS DE NOS CAMPAGNES : LA VIE DE LA RUCHE
Plongez dans le monde fascinant des pollinisateurs ! Découvrez l’organisation ultra-précise de la ruche et les secrets de la fabrication du miel.
Mercredi 7 octobre, de 13h30 à 17h30.
SPECTACLE
SINON, ON TE MANGE !
Une comédie théâtrale pour toute la famille ! Suivez les mésaventures d’ogres gourmands confrontés aux secrets de la digestion des légumes.
Mercredi 7 octobre à 15h. Durée : 1h.
Inscription obligatoire.
Evènement
LES MUTATIONS DE NOS ASSIETTES A L’ERE DU NUMERIQUE
Pascale Ezan, Ambassadrice de la Fête de la Science 2026 en Normandie, bouscule le marketing pour nous faire aimer les brocolis!
Mercredi 7 octobre à 18h. Durée : 1h30. Médiathèque La source, Saint-Lô.
Inscription obligatoire.
Atelier
LES GOÛTS ET LES COULEURS… ÇA SE DISCUTE ?
Venez tester vos sens et piéger votre cerveau lors d’une dégustation insolite qui va bousculer vos certitudes et vos habitudes alimentaires.
Mercredi 7 octobre à 10h et 15h. Durée : 1h30 – Médiathèque municipale, Condé-sur-Vire.
Inscription obligatoire.
Ciné-Rencontres
OBJECTIF : 10 FUSÉES
Dix défis, dix départements, dix sports : découvrez le pari fou d’un éco-aventurier parti à la rencontre d’une agriculture d’avenir.
Jeudi 8 octobre à 20h – Médiathèque municipale, Agneaux.
Inscription obligatoire.
Rencontres
ÉOLIENNES EN MER : SIMPLES INFRASTRUCTURES OU NOUVEAUX RÉCIFS DE BIODIVERSITÉ ?
Découvrez ce qui se cache sous la mer, quand les installations en mer deviennent de nouveaux habitats pour la biodiversité marine.
Samedi 10 octobre à 11h. Durée : 1h15 – Médiathèque La Source, Saint-Lô.
Inscription conseillée. .
Rue Lycette Darsonval Saint-Lô 50000 Manche Normandie
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English : Village des sciences
L’événement Village des sciences Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô
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