Village des sciences universitaire Valence

Village des sciences universitaire Valence samedi 4 octobre 2025.

Village des sciences universitaire

Place Latour-Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le Village des sciences universitaire de Valence c’est des expériences scientifiques, des animations, des jeux, des ateliers où quand la science devient un jeu !

.

Place Latour-Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 30 30 accueil@valenceromansagglo.fr

English :

The Valence University Science Village features scientific experiments, events, games and workshops, where science becomes a game!

German :

Das universitäre Wissenschaftsdorf in Valencia bietet wissenschaftliche Experimente, Animationen, Spiele und Workshops, in denen die Wissenschaft zum Spiel wird!

Italiano :

Il Villaggio delle Scienze dell’Università di Valence offre esperimenti scientifici, eventi, giochi e laboratori in cui la scienza diventa un gioco!

Espanol :

La Aldea de las Ciencias de la Universidad de Valencia ofrece experimentos científicos, eventos, juegos y talleres en los que la ciencia se convierte en un juego

