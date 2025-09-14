Village des sports de nature Brumath

Village des sports de nature Brumath dimanche 14 septembre 2025.

Village des sports de nature

Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Organisé par le CDOS 67, venez découvrir les différents sports de nature qui se pratique sur le territoire bas-rhinois.

Cet événement est une journée grand public ouverte à tous !

Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est accueil@brumath.fr

