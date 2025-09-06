Village des sports Le Vourzet Lantriac

Village des sports Le Vourzet Lantriac samedi 6 septembre 2025.

Village des sports

Le Vourzet Complexe sportif du Vourzet Lantriac Haute-Loire

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Village des sports 2025 à Lantriac

Informations sportives, forum des associations.

Gratuit et ouvert à tous.

Le Vourzet Complexe sportif du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 01 hauteloire@franceolympique.com

English :

Sports Village 2025 in Lantriac

Sports information, association forum.

Free and open to all.

German :

Sportdorf 2025 in Lantriac

Sportinformationen, Forum der Vereine.

Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Villaggio sportivo 2025 a Lantriac

Forum di informazione sportiva e di associazioni.

Gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

Villa Deportiva 2025 en Lantriac

Foro de información y asociaciones deportivas.

Gratuito y abierto a todos.

L’événement Village des sports Lantriac a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal