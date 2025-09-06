Village des sports Le Vourzet Lantriac
Village des sports Le Vourzet Lantriac samedi 6 septembre 2025.
Village des sports
Le Vourzet Complexe sportif du Vourzet Lantriac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Village des sports 2025 à Lantriac
Informations sportives, forum des associations.
Gratuit et ouvert à tous.
.
Le Vourzet Complexe sportif du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 01 hauteloire@franceolympique.com
English :
Sports Village 2025 in Lantriac
Sports information, association forum.
Free and open to all.
German :
Sportdorf 2025 in Lantriac
Sportinformationen, Forum der Vereine.
Kostenlos und offen für alle.
Italiano :
Villaggio sportivo 2025 a Lantriac
Forum di informazione sportiva e di associazioni.
Gratuito e aperto a tutti.
Espanol :
Villa Deportiva 2025 en Lantriac
Foro de información y asociaciones deportivas.
Gratuito y abierto a todos.
L’événement Village des sports Lantriac a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal