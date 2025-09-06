Village des sports Le Vourzet Lantriac

Village des sports Le Vourzet Lantriac samedi 6 septembre 2025.

Village des sports

Le Vourzet Complexe sportif du Vourzet Lantriac Haute-Loire

Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06

2025-09-06

Village des sports 2025 à Lantriac
Informations sportives, forum des associations.
Gratuit et ouvert à tous.
Le Vourzet Complexe sportif du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 01  hauteloire@franceolympique.com

English :

Sports Village 2025 in Lantriac
Sports information, association forum.
Free and open to all.

German :

Sportdorf 2025 in Lantriac
Sportinformationen, Forum der Vereine.
Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Villaggio sportivo 2025 a Lantriac
Forum di informazione sportiva e di associazioni.
Gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

Villa Deportiva 2025 en Lantriac
Foro de información y asociaciones deportivas.
Gratuito y abierto a todos.

