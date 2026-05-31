Village d’été de l’Aéroplaine à Niergnies ☀️, Aérodrome de Cambrai – Niergnies, Niergnies

Village d’été de l’Aéroplaine à Niergnies ☀️ 8 – 30 juillet Aérodrome de Cambrai – Niergnies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T18:00:00+02:00

️ Du 08/07 au 30/07 de 14h à 18H

En face de l’Aérodrome de Niergnies

Aérodrome de Cambrai – Niergnies 74 Grand Rue, 59400 Niergnies Niergnies 59400 Nord Hauts-de-France

️ Du 8/07 au 30/07