Village d’été de l’Aéroplaine à Niergnies ☀️, Aérodrome de Cambrai – Niergnies, Niergnies
Village d’été de l’Aéroplaine à Niergnies ☀️, Aérodrome de Cambrai – Niergnies, Niergnies mercredi 8 juillet 2026.
Village d’été de l’Aéroplaine à Niergnies ☀️ 8 – 30 juillet Aérodrome de Cambrai – Niergnies Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T18:00:00+02:00
️ Du 08/07 au 30/07 de 14h à 18H
En face de l’Aérodrome de Niergnies
Aérodrome de Cambrai – Niergnies 74 Grand Rue, 59400 Niergnies Niergnies 59400 Nord Hauts-de-France
️ Du 8/07 au 30/07