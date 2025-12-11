Village d’Hiver Kiosque Ancienne gare Saint-Valery-en-Caux
Village d’Hiver
Kiosque Ancienne gare Avenue Clémenceau Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : Vendredi 2026-02-24 10:30:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
2026-02-24
Rendez-vous au kiosque, face à l’ancienne gare pour le village d’hiver de la Côte d’Albâtre.
Du 24 au 28 février, ouvert de 10h30 à 12h et 14h30 à 18h (le mardi 24 février, ouverture à partir de 14h30)
Mur escalade, patinoire synthétique, parcours d’acrobaties.
Animations gratuites, petites restauration sur place. .
Kiosque Ancienne gare Avenue Clémenceau Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 85 00
