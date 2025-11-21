Village d’hiver Tours

Village d’hiver

Place Anatole France Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-21 12:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-20

Bienvenue Place Anatole France à Tours, votre destination de festivités saisonnières en plein cœur de Tours ! Retrouvez la Patinoire de Roller, le Chalet Pas de Chichi, la Grande Roue et le Village Gourmand pour une expérience festive inoubliable.

De nombreuses animations à découvrir DJ set live, Concert, Musiciens, Cours de Danse, Réservation de table VIP

Le village gourmand est ouvert tous les jours de 12h à 22h, et en nocturnes les vendredi et samedi jusqu’à 23h. 6 .

Place Anatole France Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@loisirsephemeres.com

English :

Welcome to Place Anatole France in Tours, your destination for seasonal festivities right in the heart of Tours! Discover the Roller Skating Rink, the Chalet Pas de Chichi, the Ferris Wheel and the Village Gourmand for an unforgettable festive experience.

German :

Willkommen auf dem Place Anatole France in Tours, Ihrem Ziel für saisonale Festlichkeiten im Herzen von Tours! Hier finden Sie die Rollschuhbahn, das Chalet Pas de Chichi, das Riesenrad und das Village Gourmand für ein unvergessliches Festivalerlebnis.

Italiano :

Benvenuti a Place Anatole France a Tours, la vostra destinazione per le feste stagionali nel cuore di Tours! Visitate la pista di pattinaggio a rotelle, lo Chalet Pas de Chichi, la ruota panoramica e il Village Gourmand per un’esperienza festiva indimenticabile.

Espanol :

Bienvenido a la Place Anatole France de Tours, su destino para las fiestas de temporada en pleno centro de Tours Visite la pista de patinaje, el Chalet Pas de Chichi, la noria y el Village Gourmand para vivir una experiencia festiva inolvidable.

