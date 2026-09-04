Informations pratiques

Montmorillon

Village du Développement Durable

11 Rue du Château Ringuet Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Une journée conviviale, gratuite et ouverte à tous pour découvrir les initiatives locales et des solutions concrètes qui permettent d’imaginer et de construire le territoire de demain.

Le Village du Développement Durable sera organisé autour de quatre quartiers thématiques :

Habiter autrement

Découvrez des solutions et initiatives pour imaginer un habitat plus durable et mieux adapté aux enjeux de demain.

Mobilités de demain

Explorez les différentes façons de se déplacer autrement et découvrez les alternatives à la voiture individuelle qui existent sur le territoire.

Nature & Biodiversité

Découvrez la nature qui nous entoure et des initiatives permettant de mieux la préserver.

Déchets et Consommation

Découvrez comment réduire nos déchets, consommer autrement et donner une seconde vie aux objets et aux matériaux. .

11 Rue du Château Ringuet Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54

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English : Village du Développement Durable

L’événement Village du Développement Durable Montmorillon a été mis à jour le 2026-09-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne