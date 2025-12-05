Village du Festival de la Sainte-barbe Lens
Village du Festival de la Sainte-barbe Lens vendredi 5 décembre 2025.
Village du Festival de la Sainte-barbe
rue Jean Souvraz Lens Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Le village du festival vous accueille chaque soir dans une ambiance de fête spectacles et animations en continu toute la soirée, bars et food-trucks avec spécialités salées et sucrées…
Rendez-vous à la caravane de Lens Tourisme pour avoir toutes les infos sur le festival et repartir avec un souvenir
Goûtez également la bière de Sainte Barbe, brassée exclusivement à l’occasion du festival. .
rue Jean Souvraz Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr
English :
The festival village welcomes you every evening in a festive atmosphere: continuous shows and entertainment all evening long, bars and food-trucks with savoury and sweet specialities?
German :
Das Festivaldorf empfängt Sie jeden Abend in einer festlichen Atmosphäre: Den ganzen Abend über gibt es Shows und Animationen, Bars und Foodtrucks mit süßen und salzigen Spezialitäten?
Italiano :
Il villaggio del festival vi accoglie ogni sera in un’atmosfera di festa: spettacoli e intrattenimento per tutta la sera, bar e food-truck con specialità salate e dolci?
Espanol :
El pueblo del festival le da la bienvenida cada noche en un ambiente festivo: espectáculos y entretenimiento durante toda la velada, bares y food-trucks con especialidades saladas y dulces..
L’événement Village du Festival de la Sainte-barbe Lens a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme de Lens-Liévin