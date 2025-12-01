Village du Père Noël Villerupt
Village du Père Noël Villerupt dimanche 21 décembre 2025.
Village du Père Noël
Allée des Marronniers Villerupt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2025-12-21 15:30:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Village du Père Noël.
Au programme animations festives, décorations de saison et ambiance chaleureuse pour petits et grands.
Mardi à 18h feu d’artifice.Tout public
0 .
Allée des Marronniers Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 33 11
English :
Santa Claus Village.
On the program: festive entertainment, seasonal decorations and a warm atmosphere for young and old.
Tuesday at 6pm: fireworks.
L’événement Village du Père Noël Villerupt a été mis à jour le 2025-12-02 par OT DU GRAND LONGWY