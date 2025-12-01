Village du Père Noël

Allée des Marronniers Villerupt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Village du Père Noël.

Au programme animations festives, décorations de saison et ambiance chaleureuse pour petits et grands.

Mardi à 18h feu d’artifice.Tout public

0 .

Allée des Marronniers Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 33 11

English :

Santa Claus Village.

On the program: festive entertainment, seasonal decorations and a warm atmosphere for young and old.

Tuesday at 6pm: fireworks.

L’événement Village du Père Noël Villerupt a été mis à jour le 2025-12-02 par OT DU GRAND LONGWY