Village du Saint-Nicolas d’Achenheim Achenheim

route de Holtzheim Achenheim Bas-Rhin
Samedi 2025-12-06 14:00:00
2025-12-06 19:30:00
2025-12-06
Ne manquez pas le village de la Saint-Nicolas d'Achenheim.
Au programme une vingtaine d'exposants, restauration, concerts, spectacle, arrivée du Saint Nicolas en barque et lectures de contes.
route de Holtzheim Achenheim 67204 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 00 72
