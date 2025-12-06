Village du Saint-Nicolas d’Achenheim

route de Holtzheim Achenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 19:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Ne manquez pas le village de la Saint-Nicolas d’Achenheim.

Au programme une vingtaine d’exposants, restauration, concerts, spectacle, arrivée du Saint Nicolas en barque et lectures de contes. 0 .

route de Holtzheim Achenheim 67204 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 00 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Village du Saint-Nicolas d’Achenheim Achenheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg