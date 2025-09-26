Village du sport santé Caen

Village du sport santé Caen vendredi 26 septembre 2025.

Village du sport santé

135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-09-26 18:00:00

Date(s) :

2025-09-26

La Ville de Caen et ses partenaires vous invitent à découvrir le sport santé, cette pratique sportive adaptée pour rester en bonne santé, se soigner et se sentir bien ! Le village du sport santé vous permettra de rencontrer les associations sportives et de santé partenaires et de vous initier.

La Ville de Caen et ses partenaires vous invitent à découvrir le sport santé, cette pratique sportive adaptée pour rester en bonne santé, se soigner et se sentir bien !

Le village du sport santé vous permettra de rencontrer les associations sportives et de santé partenaires, de vous initier ou d’assister à des démonstrations et de pratiquer en libre accès les sports présentés.

Retrouvez parmi les partenaires présents

Association Française des Diabétiques

Avant-Garde Caennaise

ASPTT Caen

Caen Athlétic Club

Compagnie Ensuite En Corps

CHU Caen Normandie

Etablissement Public de Santé Mentale de Caen

France Parkinson

La bulle du bien-être

La Butte

Normandie SEP

Planeth Patient

V-Low

Caen Calvados Haltérophilie Musculation

Association Sports et Loisirs du Chemin Vert

AGC Caen Nord Basket .

135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen 14000 Calvados Normandie

English : Village du sport santé

The City of Caen and its partners invite you to discover health sport, the kind of sport that helps you stay healthy, look after yourself and feel good! At the Sport & Health Village, you can meet our partner sports and health associations and learn all about them.

German : Village du sport santé

Die Stadt Caen und ihre Partner laden Sie ein, den Gesundheitssport zu entdecken, diese sportliche Betätigung, die geeignet ist, um gesund zu bleiben, sich zu pflegen und sich wohl zu fühlen! Im Dorf des Gesundheitssports können Sie die Sport- und Gesundheitspartnervereine kennenlernen und sich einführen lassen.

Italiano :

La Città di Caen e i suoi partner vi invitano a scoprire di più sullo sport sano, quello che vi aiuta a stare bene, a prendervi cura di voi stessi e a sentirvi bene! Nel Villaggio dello Sport e della Salute, potrete incontrare le associazioni sportive e sanitarie partner e scoprire tutto su di loro.

Espanol :

La ciudad de Caen y sus socios le invitan a descubrir el deporte sano, el que le ayuda a mantenerse sano, a cuidarse y a sentirse bien En la Aldea del Deporte y la Salud, podrá conocer a las asociaciones deportivas y de salud con las que colaboramos.

L’événement Village du sport santé Caen a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Caen la Mer