Village du sport santé Caen
Village du sport santé
Début : 2025-09-26 10:00:00
fin : 2025-09-26 18:00:00
2025-09-26
La Ville de Caen et ses partenaires vous invitent à découvrir le sport santé, cette pratique sportive adaptée pour rester en bonne santé, se soigner et se sentir bien !
Le village du sport santé vous permettra de rencontrer les associations sportives et de santé partenaires, de vous initier ou d’assister à des démonstrations et de pratiquer en libre accès les sports présentés.
Retrouvez parmi les partenaires présents
Association Française des Diabétiques
Avant-Garde Caennaise
ASPTT Caen
Caen Athlétic Club
Compagnie Ensuite En Corps
CHU Caen Normandie
Etablissement Public de Santé Mentale de Caen
France Parkinson
La bulle du bien-être
La Butte
Normandie SEP
Planeth Patient
V-Low
Caen Calvados Haltérophilie Musculation
Association Sports et Loisirs du Chemin Vert
AGC Caen Nord Basket .
135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen 14000 Calvados Normandie
English : Village du sport santé
The City of Caen and its partners invite you to discover health sport, the kind of sport that helps you stay healthy, look after yourself and feel good! At the Sport & Health Village, you can meet our partner sports and health associations and learn all about them.
German : Village du sport santé
Die Stadt Caen und ihre Partner laden Sie ein, den Gesundheitssport zu entdecken, diese sportliche Betätigung, die geeignet ist, um gesund zu bleiben, sich zu pflegen und sich wohl zu fühlen! Im Dorf des Gesundheitssports können Sie die Sport- und Gesundheitspartnervereine kennenlernen und sich einführen lassen.
Italiano :
La Città di Caen e i suoi partner vi invitano a scoprire di più sullo sport sano, quello che vi aiuta a stare bene, a prendervi cura di voi stessi e a sentirvi bene! Nel Villaggio dello Sport e della Salute, potrete incontrare le associazioni sportive e sanitarie partner e scoprire tutto su di loro.
Espanol :
La ciudad de Caen y sus socios le invitan a descubrir el deporte sano, el que le ayuda a mantenerse sano, a cuidarse y a sentirse bien En la Aldea del Deporte y la Salud, podrá conocer a las asociaciones deportivas y de salud con las que colaboramos.
