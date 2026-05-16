Village en fête et brocante Thenay
Village en fête et brocante Thenay samedi 15 août 2026.
Thenay
Village en fête et brocante
Place Alexandre Bernier Thenay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Brocante, repas sur place. Animations diverses.
Brocante, animations toute la journée, animation zumba, concert en fin d’après-midi, feu d’artifice suivi d’une soirée année 80. Buvette et restauration sur place (moules-frites le soir). Fête foraine et jeux pour enfants. .
Place Alexandre Bernier Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 04 44 85 42 comitedesfetesthenay@laposte.net
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English :
Flea market, meal on the spot. Various animations.
L’événement Village en fête et brocante Thenay a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
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