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Village en fête et brocante Thenay

Village en fête et brocante Thenay

Village en fête et brocante Thenay samedi 15 août 2026.

Adresse : Place Alexandre Bernier

Ville : 36800 Thenay

Département : Indre

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit

Thenay

Village en fête et brocante

Place Alexandre Bernier Thenay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Brocante, repas sur place. Animations diverses.
Brocante, animations toute la journée, animation zumba, concert en fin d’après-midi, feu d’artifice suivi d’une soirée année 80. Buvette et restauration sur place (moules-frites le soir). Fête foraine et jeux pour enfants.   .

Place Alexandre Bernier Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 04 44 85 42  comitedesfetesthenay@laposte.net

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English :

Flea market, meal on the spot. Various animations.

L’événement Village en fête et brocante Thenay a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne

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