Village Éphémère – 3ème Edition ABBAYE DE LA COURONNE 16400 Angoulême

Village Éphémère – 3ème Edition 18 – 24 juillet ABBAYE DE LA COURONNE 16400 Charente

Gratuit, sur réservation pour certains ateliers, les mini stages

Début : 2025-07-18T16:00:00 – 2025-07-18T23:59:00

Fin : 2025-07-24T15:00:00 – 2025-07-24T21:00:00

Le Village Ephémère est un espace collectif éphémère de partage, lieu d’expressions culturelles et d’animations socioculturelles. L’enjeu de cet évènement culturel est de créer un lieu de vie, une pépinière de pratiques et création artistique, un laboratoire d’initiatives sociales et collectives au cœur du quartier prioritaire de la commune de La Couronne (16). Il sera un prétexte pour permettre aux publics « dits empêchés » de découvrir et s’approprier différentes facettes d’un univers artistique souvent éloigné de leur quotidien.

Cet année, le Colibri souhaite aborder le thème de l’Environnement et de la Nature. Quelles relations ont les publics à la nature ? Quelle place l’environnement prend dans leur quotidien ? Certain.es s’en préoccupent, d’autres s’en sentent éloigné.es… Pour autant, ces sujets n’ont jamais été aussi présents qu’aujourd’hui. Il est essentiel de l’aborder avec nos publics par le prisme des arts :

Pour nous accompagner :

– Cie l’Impromptu / Jean-Luc Auvin : Résidence “Musique, témoignages et nature”

– Cie Kaos Aurore Lenoir : Résidence “Vannerie sauvage / Corps en mouvement”

Ces artistes viendront apporter leur créativité, en amont du village (du 7 au 11 juillet) en différents lieux (accueil de loisirs, espace jeunes, au Colibri et dans le quartier…) auprès de plusieurs publics et tous les jours du village. Ils proposeront des ateliers en lien avec le thème de la nature :

– interview, micro-trottoir, enregistrement sonore… avec un partage sonore et zen le dernier jour du village

– tressage végétal, vannerie sauvage, … avec un “défilé performance” pendant le village

ABBAYE DE LA COURONNE 16400 19 bis rue léonard jarraud Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 07 67 49 90 90 43 http://WWW.CSCSLACOURONNE.ORG http://@cscs.lacouronne

