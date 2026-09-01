Informations pratiques

Fontanes

Village éphémère à Fontanes : bien vieillir dans le Lot #2

Fontanes Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Venez rencontrer le Dr David DOMBROWSKI, médecin gériatre, chef du département de gériatrie du Centre Hospitalier de Cahors, et son équipe !

Venez rencontrer le Dr David DOMBROWSKI, médecin gériatre, chef du département de gériatrie du Centre Hospitalier de Cahors, et son équipe !

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Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 5 65 36 73 87

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English :

Come meet Dr. David DOMBROWSKI, a geriatrician and head of the Department of Geriatrics at the Cahors Hospital Center, and his team!

L’événement Village éphémère à Fontanes : bien vieillir dans le Lot #2 Fontanes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot