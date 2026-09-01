Village éphémère à Fontanes : bien vieillir dans le Lot #2 Fontanes
vendredi 18 septembre 2026 · Fontanes
Informations pratiques
Fontanes
Village éphémère à Fontanes : bien vieillir dans le Lot #2
Fontanes Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez rencontrer le Dr David DOMBROWSKI, médecin gériatre, chef du département de gériatrie du Centre Hospitalier de Cahors, et son équipe !
Venez rencontrer le Dr David DOMBROWSKI, médecin gériatre, chef du département de gériatrie du Centre Hospitalier de Cahors, et son équipe !
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Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 5 65 36 73 87
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English :
Come meet Dr. David DOMBROWSKI, a geriatrician and head of the Department of Geriatrics at the Cahors Hospital Center, and his team!
L’événement Village éphémère à Fontanes : bien vieillir dans le Lot #2 Fontanes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot