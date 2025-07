Village éphèmere Le Colibri Abbaye de la Couronne La Couronne

Village éphèmere Le Colibri

Abbaye de la Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-24

2025-07-18

Le Colibri CSCS La Couronne ouvre sont village éphémère du 18 au 24 juillet à l’Abbaye Notre-Dame et dans le quartier de l’Étang des Moines.



Un espace d’animations et de partage, ateliers, spectacles et culture…



Gratuit et ouvert à toutes et tous

Abbaye de la Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 17 00 accueil@cscslacouronne.org

English :

Le Colibri ? CSCS La Couronne opens its ephemeral village from July 18 to 24 at the Abbaye Notre-Dame and in the Étang des Moines district.



A space for entertainment and sharing, workshops, shows and culture?



Free and open to all

German :

Das Colibri ? CSCS La Couronne eröffnet vom 18. bis 24. Juli ein vergängliches Dorf in der Abtei Notre-Dame und im Viertel Étang des Moines.



Ein Ort der Animationen und des Austauschs, Workshops, Aufführungen und Kultur?



Kostenlos und offen für alle

Italiano :

Il Colibrì? Il CSCS La Couronne apre il suo villaggio effimero dal 18 al 24 luglio presso l’Abbaye Notre-Dame e nell’Étang des Moines.



Un luogo dove condividere e godere di attività, laboratori, spettacoli e cultura?



Gratuito e aperto a tutti

Espanol :

Le Colibri ? CSCS La Couronne abre su pueblo efímero del 18 al 24 de julio en la Abadía de Notre-Dame y en la zona de Étang des Moines.



Un lugar para compartir y disfrutar de actividades, talleres, espectáculos y cultura?



Gratuito y abierto a todos

