Village estival Bulles d’été Folk Song Jacky Lemaillier et Jean-Pierre Saint Coutances

Début : 2025-08-07 17:00:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Village estival Bulles d’été Folk Song Jacky Lemaillier et Jean-Pierre Saint au square de l’Evêché à Coutances.

Coutances 50200 Manche Normandie

English : Village estival Bulles d’été Folk Song Jacky Lemaillier et Jean-Pierre Saint

Bulles d?été » summer village: Folk Song Jacky Lemaillier and Jean-Pierre Saint in the Square de l’Evêché, Coutances.

German :

Sommerdorf « Bulles d?été »: Folk Song Jacky Lemaillier und Jean-Pierre Saint auf dem Square de l’Evêché in Coutances.

Italiano :

Villaggio estivo « Bulles d’été »: canzone popolare Jacky Lemaillier e Jean-Pierre Saint nella piazza dell’Evêché a Coutances.

Espanol :

Pueblo de verano « Bulles d’été »: Canción popular Jacky Lemaillier y Jean-Pierre Saint en la plaza de l’Evêché de Coutances.

