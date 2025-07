Village estival Bulles d’été Un petit truc en plus soirée cinéma plein air Coutances

Village estival Bulles d’été Un petit truc en plus soirée cinéma plein air Coutances samedi 26 juillet 2025.

Village estival Bulles d’été Un petit truc en plus soirée cinéma plein air

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 22:00:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Village estival Bulles d’été Un petit truc en plus soirée cinéma plein air au square de l’Evêché à Coutances.

Village estival Bulles d’été Un petit truc en plus soirée cinéma plein air au square de l’Evêché à Coutances. .

Coutances 50200 Manche Normandie

English : Village estival Bulles d’été Un petit truc en plus soirée cinéma plein air

Bulles d?été » summer village: Un petit truc en plus open-air cinema evening in the Square de l’Evêché, Coutances.

German :

Sommerdorf « Bulles d?été »: Ein kleines bisschen mehr Open-Air-Kinoabend auf dem Square de l’Evêché in Coutances.

Italiano :

Villaggio estivo « Bulles d’été »: Un petit truc en plus serata di cinema all’aperto nella piazza dell’Evêché a Coutances.

Espanol :

Pueblo de verano « Bulles d’été »: Un petit truc en plus tarde de cine al aire libre en la plaza de l’Evêché de Coutances.

L’événement Village estival Bulles d’été Un petit truc en plus soirée cinéma plein air Coutances a été mis à jour le 2025-07-16 par Coutances Tourisme