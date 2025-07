Village Estival Saint-Paul

Saint-Paul Oise

Début : 2025-07-17 13:30:00

fin : 2025-07-17 18:00:00

2025-07-17

Le Village Estival revient pour sa 11e édition !

Du 8 au 23 juillet 2025 dans 7 communes de l’Oise (le 17 juillet à Saint-Paul).

De 13h30 à 18h, venez en famille pour profiter d’un programme riche et gratuit

– Démonstration de l’art du vitrail

– Spectacle mêlant sculpture de ballons et magie

– Balades à poney et spectacle équestre 0 .

Rue des Courtillets Saint-Paul 60650 Oise Hauts-de-France

