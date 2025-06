Village Famille Royan 12 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Village Famille Place Charles de Gaulle Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-07-12

Situé en coeur de ville, retrouvez pour la quatrième année le Village Famille ! En sortie de marché ou en sortie de plage, profitez d’une multitude d’activités pour petits et grands.

.

Place Charles de Gaulle

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr

English :

Located in the heart of the town, the Family Village is back for the fourth year running! Whether you’re coming from the market or the beach, enjoy a multitude of activities for young and old.

German :

Im Herzen der Stadt befindet sich zum vierten Mal das Familiendorf! Ob nach dem Markt oder am Strand, profitieren Sie von einer Vielzahl an Aktivitäten für Groß und Klein.

Italiano :

Situato nel cuore della città, il Family Village torna per il quarto anno consecutivo! Sia che veniate dal mercato o dalla spiaggia, c’è una serie di attività per grandi e piccini.

Espanol :

Situada en el corazón de la ciudad, la Family Village vuelve por cuarto año consecutivo Tanto si vienes del mercado como de la playa, hay un montón de actividades para grandes y pequeños.

L’événement Village Famille Royan a été mis à jour le 2025-06-16 par Mairie de Royan