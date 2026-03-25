Village Gaulois Visites guidées et visites libres Le Pont Binot Esse

Village Gaulois Visites guidées et visites libres

Le Pont Binot Le Pont Binot village gaulois Coriobona Esse Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

de 6 à 11 ans Gratuit pour les moins de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-06

Dominant la vallée de l’Issoire, se dresse Coriobona, village gaulois fortifié du premier siècle avant notre ère.

Vous sillonnerez le village à la découverte des différentes constructions, agricoles ou artisanales.

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Le Pont Binot Le Pont Binot village gaulois Coriobona Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 63 64 58 contact@gaulois-esse.fr

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English :

Overlooking the Issoire valley, stands Coriobona, a fortified Gallic village dating from the first century BC.

Stroll through the village, discovering its various buildings, both agricultural and artisanal.

L’événement Village Gaulois Visites guidées et visites libres Esse a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Charente Limousine