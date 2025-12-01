Village gourmand à Laon

72 avenue Charles de Gaulle Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Découvrir l’univers de la ferme et ses saveurs en famille !

Cette 37e édition de cette manifestation est de nouveau organisée par les Jeunes Agriculteurs et vise à promouvoir les produits du terroir !

Tout au long du week-end, venez retrouver le marché du terroir animé par une quarantaine d’exposants qui vous feront découvrir leur savoir-faire… et goûter leurs victuailles (volaille, viande bovine et ovine, produits laitiers, foie gras, champagne, miel, etc) !

RV au Boulodrome de Laon le samedi 13 (de 10h à 19h) et le dimanche 14 (de 10h à 18h) ! .

72 avenue Charles de Gaulle Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 50 17 jeunes-agriculteurs-02@ma02.org

English :

Discover the world of the farm and its flavours with the whole family!

German :

Entdecken Sie die Welt des Bauernhofs und seine Geschmäcker mit der ganzen Familie!

Italiano :

Scoprite il mondo della fattoria e dei suoi sapori in famiglia!

Espanol :

¡Descubra el mundo de la granja y sus sabores en familia!

L’événement Village gourmand à Laon Laon a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Pays de Laon