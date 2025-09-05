Village gourmand du Marathon du Médoc Pauillac
Village gourmand du Marathon du Médoc Pauillac vendredi 5 septembre 2025.
Village gourmand du Marathon du Médoc
Quais de Pauillac Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-05
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac organise son grand marché gourmand à l’occasion du Marathon des Châteaux du Médoc. Venez découvrir les spécialités du Sud-Ouest, vous restaurer aux stands de produits régionaux et aux buvettes, rencontrer des viticulteurs et déguster leurs vins… dans un cadre festif en bordure d’estuaire ! .
Quais de Pauillac Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com
English : Village gourmand du Marathon du Médoc
German : Village gourmand du Marathon du Médoc
Italiano :
Espanol : Village gourmand du Marathon du Médoc
L’événement Village gourmand du Marathon du Médoc Pauillac a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Médoc-Vignoble