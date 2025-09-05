Village gourmand du Marathon du Médoc Pauillac

Village gourmand du Marathon du Médoc Pauillac vendredi 5 septembre 2025.

Village gourmand du Marathon du Médoc

Quais de Pauillac Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-05

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac organise son grand marché gourmand à l’occasion du Marathon des Châteaux du Médoc. Venez découvrir les spécialités du Sud-Ouest, vous restaurer aux stands de produits régionaux et aux buvettes, rencontrer des viticulteurs et déguster leurs vins… dans un cadre festif en bordure d’estuaire ! .

Quais de Pauillac Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com

English : Village gourmand du Marathon du Médoc

German : Village gourmand du Marathon du Médoc

Italiano :

Espanol : Village gourmand du Marathon du Médoc

L’événement Village gourmand du Marathon du Médoc Pauillac a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Médoc-Vignoble