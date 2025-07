Village gourmand et artisanal Sainte-Maure-de-Touraine

Village gourmand et artisanal Sainte-Maure-de-Touraine vendredi 4 juillet 2025.

Village gourmand et artisanal

Parc Robert Guignard 7 Rue de Toizelet Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Participez à cette nouvelle édition du village gourmand et artisanal avec au programme un apéritif en musique, karaoké géant et soirée DJ.

Une cinquantaine d’exposants vous attendent, dont une dizaine de restaurateurs et foodtrucks, qui vous feront voyager à travers leurs plats aux saveurs du monde.

Le programme complet de la soirée :

– dès 19h apéritif en musique avec le groupe Les Ducs (Les Ducs quittent la scène)

– à 20h30 karaoké géant d’ICI Touraine

– à 22h30 soirée DJ

Venez nous montrer vos talents d’artistes, et montez sur scène pour interpréter un titre puisé dans une sélection de 120 chansons françaises incontournables ! .

Parc Robert Guignard 7 Rue de Toizelet Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12 communication@sainte-maure-de-touraine.fr

English :

Take part in this edition of the gourmet and craft village, with a musical aperitif, blind test/musical quiz, giant karaoke and DJ evening.

German :

Nehmen Sie an dieser Ausgabe des Feinschmecker- und Kunsthandwerkerdorfes teil. Auf dem Programm stehen ein Aperitif mit Musik, Blindtests/Musikquiz, Riesenkaraoke und ein DJ-Abend.

Italiano :

Partecipate al villaggio gastronomico e artigianale di quest’anno, con aperitivo musicale, blind test/quiz musicale, karaoke gigante e serata DJ.

Espanol :

Participe en el pueblo gastronómico y artesanal de este año, con aperitivo musical, prueba a ciegas/concurso musical, karaoke gigante y noche de DJ.

L’événement Village gourmand et artisanal Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2025-06-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme