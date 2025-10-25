Village Halloween Oudon

Village Halloween Oudon samedi 25 octobre 2025.

Village Halloween

Complexe sportif Jean Mathelier Oudon Loire-Atlantique

Samedi 25 octobre, le Village halloween sera de retour au complexe sportif Jean Mathelier, de 14 h 30 à 18 h.

Au programme pour les enfants de 3 à 14 ans structures gonflables, jeux en bois et sportifs et espace goûter.

Entrée 5 € (gratuit pour les accompagnateurs).

Elles seront reversées à l’Association Rêves.

Organisé par le Conseil municipal jeunes d’Oudon .

Complexe sportif Jean Mathelier Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 60 17 accueil@oudon.fr

