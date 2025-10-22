Village hanté Vicq-sur-Breuilh
Village hanté Vicq-sur-Breuilh mercredi 22 octobre 2025.
Village hanté
2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-28
Transformez le village de Vicq-sur-Breuilh en lieu effrayant monstres, donjon, fantômes et arbres ensorcelés vont venir hanter nos rues grâce à vous !
Tous âges, à partir de 5 ans
La rentrée est à peine passée que les vacances de la Toussaint arrivent déjà !
Voici les idées de sorties pour occuper vos journées au musée.
Faites une pause automnale avec les visites/ateliers du Musée Cécile Sabourdy
au programme, des créations et des découvertes hors-normes,
avec un soupçon de frissons pour Halloween. .
2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
English : Village hanté
German : Village hanté
Italiano :
Espanol : Village hanté
L’événement Village hanté Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne