Village hanté Vicq-sur-Breuilh

Village hanté

2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

2025-10-22 2025-10-28

Transformez le village de Vicq-sur-Breuilh en lieu effrayant monstres, donjon, fantômes et arbres ensorcelés vont venir hanter nos rues grâce à vous !

Tous âges, à partir de 5 ans

La rentrée est à peine passée que les vacances de la Toussaint arrivent déjà !

Voici les idées de sorties pour occuper vos journées au musée.

Faites une pause automnale avec les visites/ateliers du Musée Cécile Sabourdy

au programme, des créations et des découvertes hors-normes,

avec un soupçon de frissons pour Halloween. .

2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

