Village International de la Gastronomie Quai Jacques Chirac – Point d’Iéna Paris

Village International de la Gastronomie Quai Jacques Chirac – Point d’Iéna Paris jeudi 11 septembre 2025.

Sous le haut patronage du Président de la République et

parrainée par la cheffe Hélène Darroze, cette 7ème édition

réunira les cuisines traditionnelles de plus de 60 pays. Bien

plus qu’un rassemblement gastronomique, c’est un festival de la fraternité et

de la diversité, un manifeste joyeux pour la paix par la culture, les

traditions et la cuisine.

Au programme ? démonstrations culinaires, concerts, tables rondes avec

cette année le Cambodge comme pays mis à l’honneur !

Le Village International de la Gastronomie revient à Paris du 11 au 14 septembre 2025, au pied de la Tour Eiffel.

Du jeudi 11 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

payant

5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-11T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

Quai Jacques Chirac – Point d’Iéna Pont d’Iéna 75008 Paris

https://village-international-de-la-gastronomie.com/