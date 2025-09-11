Village International de la Gastronomie Quai Jacques Chirac – Point d’Iéna Paris
Village International de la Gastronomie Quai Jacques Chirac – Point d’Iéna Paris jeudi 11 septembre 2025.
Sous le haut patronage du Président de la République et
parrainée par la cheffe Hélène Darroze, cette 7ème édition
réunira les cuisines traditionnelles de plus de 60 pays. Bien
plus qu’un rassemblement gastronomique, c’est un festival de la fraternité et
de la diversité, un manifeste joyeux pour la paix par la culture, les
traditions et la cuisine.
Au programme ? démonstrations culinaires, concerts, tables rondes avec
cette année le Cambodge comme pays mis à l’honneur !
Le Village International de la Gastronomie revient à Paris du 11 au 14 septembre 2025, au pied de la Tour Eiffel.
Du jeudi 11 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :
payant
5 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-11T02:00:00+02:00
fin : 2025-09-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
Quai Jacques Chirac – Point d’Iéna Pont d’Iéna 75008 Paris
https://village-international-de-la-gastronomie.com/