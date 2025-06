Village – Kermesse tropicale « Terre [in]connue » Centre Social Carrefour 18 Rennes 11 juillet 2025

Village – Kermesse tropicale « Terre [in]connue » Centre Social Carrefour 18 Rennes Vendredi 11 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Enfants sous la responsabilité de leurs parents

Village – kermesse animé par l’accueil de loisirs de Carrefour 18

Les enfants de l’accueil de loisirs de Carrefour 18 vous accueille les vendredis de juillet ( du 11, 18 et 25 juillet) pour vous faire découvrir leur village sous forme de kermesse et suivant le thème « Terre [in]connue ».

Ouverts aux familles du quartier!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T16:30:00.000+02:00

Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine