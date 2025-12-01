Village Lego Place de la République Auray
Village Lego Place de la République Auray samedi 13 décembre 2025.
Village Lego
Place de la République Le petit théâtre Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21
Pour le plaisir des petits et grands.
– 10h15/11h15/14h30/16h30 Concours de Bolides (sur inscription à la Ludothèque La Marelle ou au magasin le Chat perché)
– Exposition diaporamas (pro et amateurs)
– Animations jeux de société
– Ateliers constructions libres DUPLO et LEGO
– Boutique .
Place de la République Le petit théâtre Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
English :
L’événement Village Lego Auray a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon