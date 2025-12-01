Village Lego Place de la République Auray

Village Lego

Place de la République Le petit théâtre Auray Morbihan

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Pour le plaisir des petits et grands.

– 10h15/11h15/14h30/16h30 Concours de Bolides (sur inscription à la Ludothèque La Marelle ou au magasin le Chat perché)

– Exposition diaporamas (pro et amateurs)

– Animations jeux de société

– Ateliers constructions libres DUPLO et LEGO

– Boutique .

