Village « Métiers du Patrimoine » Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes

Village « Métiers du Patrimoine » Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes samedi 20 septembre 2025.

Village « Métiers du Patrimoine » 20 et 21 septembre Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Venez à la rencontre des professionnelles et des professionnels qui œuvrent au quotidien à la rénovation du Musée et découvrez les métiers du patrimoine associés au chantier.

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes Place Gosset Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 03 27 09 62 50 https://musee.valenciennes.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

Thomas Douvry