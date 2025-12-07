Village miniature de Noël Atelier 1110 La Gacilly

Village miniature de Noël

Village miniature de Noël à l’Atelier 1110.

Ouvert du 7 décembre au 3 janvier de 10h à 20h.

Entrée 1 € pour les adultes et gratuit pour les enfants. .

Atelier 1110 3, rue Yves Josso La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 73 92 85 95

