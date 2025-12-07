Village miniature de Noël Atelier 1110 La Gacilly
Village miniature de Noël Atelier 1110 La Gacilly dimanche 7 décembre 2025.
Village miniature de Noël
Atelier 1110 3, rue Yves Josso La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2026-01-03 20:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Village miniature de Noël à l’Atelier 1110.
Ouvert du 7 décembre au 3 janvier de 10h à 20h.
Entrée 1 € pour les adultes et gratuit pour les enfants. .
Atelier 1110 3, rue Yves Josso La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 73 92 85 95
English :
L’événement Village miniature de Noël La Gacilly a été mis à jour le 2025-12-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande