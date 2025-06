Village multi-activités Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes Rennes 7 juillet 2025

Village multi-activités Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes Rennes 7 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine

Accès libre et sur inscription pour les 8-14 ans

Les éducateurs sportifs de la ville animent votre été et proposent des activités et initiations sportives pour les 8-14 ans. Le village reste en accès libre pour les plus petits et les familles. Des sorties sont également organisées (vélo, spots nautiques etc.) Village ouvert de 14h à 19h et animations pour les 8-14 ans, sur inscriptions de 15h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-28T19:00:00.000+02:00

Parc des Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes, 195 Rue de Vern, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine