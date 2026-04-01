Village Numérique le numérique sous toutes ses formes ! Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët
Village Numérique le numérique sous toutes ses formes ! Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët mercredi 15 avril 2026.
Village Numérique le numérique sous toutes ses formes !
Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 17:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Le Village Numérique revient à Saint-Hilaire-du-Harcouët ! Une journée gratuite pour découvrir le numérique autrement réalité virtuelle, drones, jeux, IA, ateliers créatifs et animations pour tous. Curieux, familles ou passionnés, venez tester et vous amuser ! .
Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 70 23 38 72 epn.st-hilaire@msm-normandie.fr
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English : Village Numérique le numérique sous toutes ses formes !
L’événement Village Numérique le numérique sous toutes ses formes ! Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-03-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts