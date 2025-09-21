VILLAGE PAPAM _ AUTOUR DU PATRIMOINE AGRICOLE DE MAYOTTE POLE D’EXCELLENCE RURALE Coconi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T14:00:00

Fin : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T14:00:00

A l’occasion des JEP 2025, le pôle d’excellence rurale ouvre ses portes aux public pour faire découvrir au public le patrimoine agricole de l’île notamment de la cuillette à la distilation d’huille essentiel d’ylang, de la frabrication des objets avec des feuilles de cocotier ou encore des ateliers autour de la broderie, beauté mahoraise.. le tout autour d’un marché artisanal et agricole 100% made in Mayotte

OFFICE DE TOURISME DE LA 3CO