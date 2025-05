Village patrimoine en scène Camp US Army à Rocquigny – Rocquigny, 17 mai 2025 07:00, Rocquigny.

Pas-de-Calais

Village patrimoine en scène Camp US Army à Rocquigny Place de l'église Rocquigny Pas-de-Calais

2025-05-17

2025-05-17

2025-05-17

Samedi 17 mai 2025

Camp US Army exposition de véhicules militaires américain de la libération.

Buvette et restauration sur place

Informations pratiques

Rendez-vous le samedi 17 mai de 12h à 18h, place de l’église à Roquigny

Exposition gratuite

Baptêmes de véhicules militaires 2€

Renseignements 07 49 20 80 97 .

Place de l’église

Rocquigny 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com

