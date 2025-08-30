Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs Conchy-sur-Canche

Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs Conchy-sur-Canche samedi 30 août 2025.

Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs

5 rue de Saint-Pol Parking de la « Scierie » Conchy-sur-Canche Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Le samedi 30 août 2025 à 10h

Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs

Balade botanique sur le parcours du village patrimoine avec quelques petits conseils de plantation et quelques noms de végétaux à retenir pour planter chez soi.

Informations pratiques:

Rdv parking de la « scierie », 5 rue de Saint-Pol, 62270 Conchy-Sur-Canche

Départ à 10h

Durée 1h30

Tarif Gratuit

Sur inscription par mail mairie.conchy-sur-canche@wanadoo.fr ou par téléphone au 03 21 47 98 12

.

5 rue de Saint-Pol Parking de la « Scierie » Conchy-sur-Canche 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 83 15 48 24 fetedesjardinsdautomne@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs Conchy-sur-Canche a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme d’Arras