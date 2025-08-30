Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs Conchy-sur-Canche

Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs Conchy-sur-Canche samedi 30 août 2025.

Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs

5 rue de Saint-Pol Parking de la « Scierie » Conchy-sur-Canche Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30

Date(s) :
2025-08-30

Le samedi 30 août 2025 à 10h

Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs

Balade botanique sur le parcours du village patrimoine avec quelques petits conseils de plantation et quelques noms de végétaux à retenir pour planter chez soi.
Informations pratiques:
Rdv parking de la « scierie », 5 rue de Saint-Pol, 62270 Conchy-Sur-Canche
Départ à 10h
Durée 1h30
Tarif Gratuit 
Sur inscription par mail mairie.conchy-sur-canche@wanadoo.fr ou par téléphone au 03 21 47 98 12
    .

5 rue de Saint-Pol Parking de la « Scierie » Conchy-sur-Canche 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 83 15 48 24  fetedesjardinsdautomne@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Village patrimoine en scène Histoire du fleurissement de Conchy-Sur-Canche, village labellisé 4 fleurs Conchy-sur-Canche a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme d’Arras