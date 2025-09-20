Village patrimoine en scène La vie du village Gaulois d’Étrun Étrun
place d’Etrun Étrun Pas-de-Calais
Les 20 et 21 septembre 2025
Village patrimoine en scène La vie du village Gaulois d’Étrun
Ateliers civils forge, orfèvrerie, travail de la laine, cuisine gauloise, jeux
Animations enfants « deviens guerrier gaulois » et tissage
Atelier militaire présentation d’armements, de manoeuvres, et de combats
Informations pratiques:
Rdv Samedi 20 septembre de 10h à 18h et dimanche 21 septembre de 10h à 17h, place d’Etrun
Tarif Gratuit .
place d’Etrun Étrun 62161 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com
