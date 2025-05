Village patrimoine en scène les Bours six côtes – Bours, 29 mai 2025 07:00, Bours.

Pas-de-Calais

Evénement sportif trail nature, course à pied et marche. Organisé par le Footing Club de Bours.

Arrivée dans le parc du Donjon.

Différents parcours

La médiévale (7km)

La boursicôtière (15km)

Trail de la folie (28km)

Marche nordique

Informations pratiques

Rendez-vous le jeudi 29 mai à partir de 9h30 place de l’église à Bours

Informations et inscription lesboursixcotes.fr .

Place de l’église

Bours 62550 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com

