Village patrimoine en scène Rallye photo à Beaumetz-les-loges Beaumetz-lès-Loges

23 rue de la gare Espace communal Beaumetz-lès-Loges Pas-de-Calais

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Le dimanche 7 septembre 2025

L’association Conte-moi Beaumetz-les-loges vous propose de partir à la découverte du village patrimoine lors du rallye photo ! Un rendez-vous familial avec un programme promenade, défi, énigme, photo et plus encore…

Informations pratiques:

Rdv Espace communal, 23 rue de la gare, Beaumetz-Les-Loges

À partir de 14h30

Tarif 2€ par peersonne 5 € en famille (groupe de 4 personnes max)

Réservation conseillée: conte-moi.bll@outlook.fr, sur HelloAsso ou au 03 91 19 25 63 / 06 86 27 74 09

Tenue de sport conseillée et téléphone portable indispensable .

23 rue de la gare Espace communal Beaumetz-lès-Loges 62123 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 55 56 83

