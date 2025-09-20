Village patrimoine en scène Thélus village patrimoine en fête Thélus
place du maréchal leclerc Thélus Pas-de-Calais
Les 20 et 21 septembre 2025
Samedi 20 septembre de 14h à 17h
– « Le circuit du souvenir » de Thélus à vélo
Découverte des différents sites remarquables de Thélus et de son proche environnement. Présentation des sites par un animateur.
Rdv place du Maréchal Leclerc Thélus
Tarif 3€ le vélo de 13 à 73 ans
Inscription souhaitée par téléphone au 03.21.73.71.45 ou par mail patrimoine-memoire-thelus@orange.fr
-« Église ouverte »
Exposition Photos anciennes Habits sacerdotaux / Vitraux
Rdv église Saint Ranulphe, Place du Maréchal Leclerc Thélus
Tarif Gratuit
Dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h
-« Les techniques du vitrail »
Présentation et démonstration…
-« Marche libre »
Remise d’un Quizz de visite du circuit du souvenir
place du maréchal leclerc Thélus 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com
