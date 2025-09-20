Village patrimoine en scène Thélus village patrimoine en fête Thélus

place du maréchal leclerc Thélus

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Les 20 et 21 septembre 2025



Samedi 20 septembre de 14h à 17h

– « Le circuit du souvenir » de Thélus à vélo

Découverte des différents sites remarquables de Thélus et de son proche environnement. Présentation des sites par un animateur.

Rdv place du Maréchal Leclerc Thélus

Tarif 3€ le vélo de 13 à 73 ans

Inscription souhaitée par téléphone au 03.21.73.71.45 ou par mail patrimoine-memoire-thelus@orange.fr

-« Église ouverte »

Exposition Photos anciennes Habits sacerdotaux / Vitraux

Rdv église Saint Ranulphe, Place du Maréchal Leclerc Thélus

Tarif Gratuit

Dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h

-« Les techniques du vitrail »

Présentation et démonstration…

-« Marche libre »

Remise d’un Quizz de visite du circuit du souvenir

place du maréchal leclerc Thélus 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com

